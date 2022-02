O Governo do Estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), celebrou a entrega do Convênio 293/PGE-2020 que visa a implantação de paisagismo em canteiro central e letreiro, com área de plantio igual a 907,36 m² e extensão igual a 341,00 m² na BR 435, área urbana em Cerejeiras.

A obra contém as seguintes descrições: colocação do letreiro em concreto com o nome da cidade, instalação de iluminação no letreiro com refletores LED e plantio de espécies arbóreas diversas.

O valor total da obra é de R$ 47.368,74 (quarenta e sete mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos), sendo R$ 45.000 (quarenta e cinco mil) de investimentos do Estado e R$ 2.368,74 (dois mil trezentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos) de emenda parlamentar do deputado Cirone Deiró.

A implantação do paisagismo no Canteiro Central, além de trazer beleza ao local, tem como objetivo aumentar o número de áreas verdes na cidade, ajudando a transformar o espaço público em um ambiente mais sustentável, saudável e agradável de se viver.