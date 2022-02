De forma não comum na sua vida pública, o senador Confúcio Moura antecipou na tarde de domingo (20) em uma live, transmitida na sua pagina no seu Facebook, o anuncio de sua decisão em não concorrer ao cargo de governador nas próximas eleições.

A decisão familiar, coletiva, foi revelada ao lado de sua esposa Maria Alice, Confúcio deixou claro que se sente apoiado e bastante seguro de que fez a melhor escolha.

O parlamentar justificou com a necessidade de concentrar suas energias no mandato que lhe foi outorgado pela população do estado, uma vez que ainda tem 5 anos para concluí-lo. Com isso, encerra um ciclo de interrupção de mandatos sempre presente na sua trajetória política.

Moura reafirmou que a decisão é definitiva, mas não o exclui da vida partidária, colocando-se à disposição do MDB e companheiros para ajudar nas escolhas do caminho a seguir.

“À frente do mandato de senador, prossigo no trabalho persistente de ajudar a construir melhores políticas públicas para o desenvolvimento do estado e o bem-estar de todos os rondonienses”, declarou agradecendo a todos pelo apoio e confiança a ele dedicado. “Muito obrigado pela confiança”.