Um grupo de moradores dos bairros Orleans e Alphaville da cidade de Vilhena iniciou uma mobilização com o objetivo de criar uma só associação que trabalhe em benefício das duas comunidades.

A iniciativa partiu de dois moradores que residem nos bairros desde quando as primeiras casas foram construídas no Orleans e Alphaville. Carlos Roberto Dias e Valdir Tavares estão à frente de um projeto que pode resultar na criação da mais nova associação de moradores de Vilhena, a Associação de Moradores dos Bairros Orleans e Alphaville.

Carlos, que é Tenente da Reserva da Polícia Militar de Rondônia, mais conhecido como Tenente Carlos, até criou um grupo de Whatsapp, que reúne 125 moradores dos dois bairros, onde trocam informações sobre os problemas que enfrentam e buscam colaborações mútuas. “O nosso objetivo é unir os moradores para projetos mais ousados no futuro”, comentou.

Na noite de sábado, 19, foi lançado o projeto de criação da associação. Uma reunião realizada no auditório da Faculdade Santo André (FASA) contou a presença de moradores dos dois bairros e da representante da faculdade, professora Flávia Smaniotto, que é vice diretora da instituição. “A faculdade está de portas abertas e é uma honra contribuir de alguma forma com os moradores do Orleans e do Alphaville. Sempre que precisarem, estaremos colocando à disposição dos moradores nosso espaço físico para que façam as suas reuniões”, reforçou a diretora que recepcionou os moradores presentes na reunião.

Durante o encontro, foi constituída uma Comissão Eleitoral que vai direcionar os procedimentos para que os moradores interessados formem chapas para concorrer aos cargos de presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro. A Comissão Eleitoral terá a ajuda do morador Valdir Tavares, que é Policial Penal, e que já contribuiu com a criação de associação comunitárias em outras ocasiões. “O primeiro ponta pé já foi dado com a formação da Comissão Eleitoral e daqui pra frente iremos elaborar as diretrizes para que em breve realizemos a votação dos dirigentes da nossa futura associação. Após a eleição, vamos registrar a ATA em cartório para oficializar a associação e a partir de então reivindicarmos nossos direitos junto às autoridades competentes”, completou Valdir Tavares.

A Comissão Eleitoral foi formada espontaneamente pelos moradores Ribamar Araújo, Elaine Silva do Nascimento e Kelvin Ogrodovczyk.

A próxima reunião ficou marcada para o dia 05 de março, às 19 horas, no auditório da FASA.