Isac Laurentino está de volta à rádio vilhenense.

O comunicador – que esteve afastado por quase um ano dos microfones após se desligar de sua antiga emissora onde trabalhou por 13 anos – retorna em 1º de maio com novo programa na Rádio Positiva FM, 87,9 (leia mais AQUI).

Ele terá comandará o programa “Cidade em Alerta”, que será transmitido de segunda à sexta-feira, das 07h às 08h30. O programa também será transmitido pelo site da própria emissora, www.fmpositiva.com.br .

De acordo com Adenilson Magalhães, diretor da emissora, o programa será de conteúdo predominantemente informativo e opinativo, abordando os mais diversos temas de interesse social, além de entrevistas e participação liberada para ouvintes diretamente pelo telefone (069) 3321-1616, ou por áudio através de WhatsApp no mesmo número.

“Estou muito feliz e ansioso para voltar à rádio, tive algumas propostas, analisei com carinho e optei pela FM Positiva por ser uma rádio voltada à liberdade popular. Essa é minha nova casa. Se Deus quiser, por muitos anos”, disse Isac.

Por sua vez, Magalhães explicou que “a vinda do Isac será fundamental para a sociedade; ele tem uma comunicação de fácil entendimento e as pessoas se identificam com o estilo que ele sempre fez seu programa. Não tenho dúvidas do sucesso que fará no horário, o que será bom para ele, para a emissora, mas, principalmente, para a comunidade. Todos da emissora estão felizes com a vinda dele”, pontuou.