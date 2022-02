A avenida Marques Henrique, no centro de Vilhena, no trecho entre as avenidas Marechal Rondon e Beira Rio, será mão única no sentido Norte – Sul, ou seja, Centro – Unir, a partir de 8 de março.

Além disso, entre as avenidas Major Amarante e José do Patrocínio a avenida será preferencial.

De acordo com a prefeitura, a mudança visa diminuir a quantidade de veículos na avenida, facilitar o deslocamento dos condutores na avenida, reduzir os acidentes causados pelo congestionamento e diminuir os entraves no semáforo da avenida Major Amarante.

Fruto de estudo dos engenheiros de trânsito da Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran), a medida será implementada com sinalização e campanha de orientação aos condutores.

“A trafegabilidade desta importante via tem atingido seu ponto de saturação na região de ligação entre as avenidas Major Amarante e Marechal Rondon, causando eventualmente congestionamentos. Por isso, optamos por reduzir o fluxo de veículos na avenida com essa medida, garantindo melhor fluidez e reduzindo pontos de conflito ou entraves”, explica Rogério Dias, engenheiro de trânsito e secretário municipal de Trânsito.

A Semtran enfatiza que a avenida será preferencial em boa parte de seu trecho, para evitar acidentes nos cruzamentos das avenidas transversais, mas os cuidados continuarão sendo necessários.