Na sessão ordinária realizada na manhã desta terça-feira, 22, na Câmara de Vilhena, mais uma vez, a paralisação das obras de reforma no postinho de saúde do bairro Cristo Rei foi assunto debatido na tribuna da Casa.

Semana passada, a vereadora Vivian Repessoald (PP) denunciou o furto de materiais de construção dentro do local, que está com as obras de reforma paralisadas há um ano. Depois, a prefeitura, em release enviado à imprensa, argumentou que está “aguardando do Governo Federal há 190 dias pelo pagamento das etapas concluídas da obra” (leia mais AQUI e AQUI.

Contudo, o vereador Dhonatan Pagani (PSDB), a explicar a questão, disse que as obras estão paralisadas porque a prefeitura emitiu documento fraudulento ao Ministério da Saúde (MS) e cometeu erro bizarro no processo. Ele informou que analisou o caso após ouvir a versão das gestoras da saúde durante a Reunião das Comissões desta segunda-feira, 21.

“Diferentes das notas que a prefeitura solta nas redes sociais, muitas vezes faltando com a verdade, nós estamos aqui para mostrar o que está no papel, o que é verdade, realidade. No dia 23 de fevereiro de 2021 foi dada a Ordem de Serviço (OS) para a reforma dessa UBS. Isso antes mesmo de qualquer documento estar alimentando o sistema do Governo Federal. No dia 28 de julho, o município protocola um documento que é um laudo da Agevisa, liberando a reforma. Mas você não pode construir sem alvará e sem o laudo técnico da Agevisa. Só em novembro que saiu o laudo técnico da Agevisa. Mas como é que o município dá uma OS em fevereiro? Ou seja, o município deu OS, sem a liberação da Agrevisa, por isso foi obrigado a paralisar a obra, teve um erro bizarro no processo”, analisa.

Pagani afirma que a prefeitura de Vilhena mentiu ao protocolar informações no Governo Federal. “O município informou que a OS foi dada em julho. Mentiu para o MS e é por isso que o recurso não veio para Vilhena. Emitiram um documento, posso até dizer que fraudulento. Então, agora você sabe porque a obra da UBS do Cristo Rei não foi concluída e o povo está sofrendo por má gestão da prefeitura. Pessoas em lugares errados. Processos errados, muita politicagem. Não é por falta de recursos do Governo Federal igual a prefeitura está dizendo. Inclusive, desafio a secretária vir aqui e dizer o contrário, tanto de Planejamento ou de Saúde. É isso que aconteceu com a UBS do Cristo Rei: falta de gestão”, encerrou.