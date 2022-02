O processo assemblear da Sicoob Credisul continua esta semana, e ontem, 21 de fevereiro, foi a vez dos cooperados da unidade de Sapezal, na região Centro-Oeste do Mato Grosso, a 477 quilômetros da capital Cuiabá, se reunirem para participar dos rumos da cooperativa.

Cerca de 242 pessoas, entre associados e convidados, marcaram presença no Salão Paroquial Nossa Senhora de Fátima, no centro da cidade, para a apresentação do balanço 2021 da agência. Na mesma noite, houve eleição de delegados para o próximo quadriênio.

Abrindo a reunião, o diretor Operacional da Sicoob Credisul, Dante Hahn, apresentou os grandes números da Sicoob Credisul e destacou a contribuição de Sapezal. “A cooperativa teve um crescimento extraordinário em ativos, alcançamos mais de 56%. Bem acima da média do Sicoob nacional que obteve 23%. Além dos ativos nós fechamos o ano com R$ 160 milhões em resultados, ou seja, 90% comparado a 2020. Isso é fruto da confiança e empenho das equipes”.

Com apenas quatro anos presente em Sapezal, a unidade chegou em 2021 à marca de R$ 73,6 milhões na carteira de crédito; R$ 26,1 milhões em depósitos totais; R$ 2,1 milhões de capital social e 1.102 cooperados. Os delegados eleitos foram: Vanice Maria Bez Batti (efetiva) e Claudemir Nunes (suplente).

Ivan Capra, presidente do Conselho de Administração, reforçou o potencial do município e parabenizou a participação dos cooperados. “Sapezal é uma agência que está em consolidação. O potencial é fantástico. Essa é uma região muito rica e em constante crescimento. Tivemos resultados positivos e inadimplência muito baixa. Temos uma equipe bastante engajada. Outra coisa que chama atenção é a participação maciça e o interesse das pessoas pelo cooperativismo. Estão de parabéns”.

Cooperada da Sicoob Credisul há mais de 10 anos, a cirurgiã-dentista, Adinamar Pereira da Silva, se tornou associada em Colorado e ocupou a função de delegada. Ao se mudar para Sapezal migrou sua conta para a agência local. “A cooperativa faz com que ganhamos tanto em lucros quanto em ações sociais. A Sicoob Credisul trata seus associados com muito respeito e transparência. Acompanhei seu crescimento, por isso, continuo com nossa parceria. Há muitos benefícios. Temos uma cooperativa sólida. Tudo que é feito é decidido de forma democrática. Essa é uma instituição financeira que pertence aos cooperados”.

Após a reunião, os convidados participaram de um jantar e concorreram a brindes. No encerramento, os cooperados foram presenteados com uma muda de ipê do projeto “Plantar o Futuro”, que este ano tem como meta plantar 10 mil árvores.

Dando sequência às rodadas de Pré-Assembleias presenciais, as reuniões acontecem em Nova Mutum (22/02); Sorriso(23/02) e Lucas do Rio Verde (24/02).