A deputada federal Sílvia Cristina, entregou na manhã desta terça-feira (22), em Ji-Paraná, a Unidade móvel de prevenção e diagnóstico de câncer do Hospital de Amor, conhecida como carreta oncológica.

Fruto das emendas parlamentares da deputada federal Sílvia Cristina, que entregou no final do ano passado o 1º Centro de Prevenção de Diagnóstico de Câncer, totalizando o valor de R$ 32,6 milhões, agora entrega a unidade móvel, que irá percorrer mais de 30 municípios rondoniense, realizando gratuitamente exames de mamografia e papanicolau. A equipe da Carreta Oncológica é formada por cinco profissionais, sendo um enfermeiro, três técnicos de radiologia e um motorista.

A cerimônia de entrega aconteceu no pátio do Centro de Prevenção de Câncer e contou com a participação de amigos, médicos e autoridades da cidade. A deputada Sílvia Cristina agradeceu a todos que vêm prestigiando cada conquista tão importante no combate ao câncer. “Um momento de muita felicidade e emoção. Mais um compromisso cumprido com a população rondoniense. A saúde tem que ir onde o povo está, levando cuidado e profissionais humanizados e assim é o trabalho do Hospital de Amor”, disse a deputada.

CENTRO DE PREVENÇÃO – A deputada destinou recurso na ordem de R$ 32,6 milhões para a construção do Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer de Rondônia, para a compra de equipamentos e para o custeio do Centro até que a finalização do convênio com o SUS seja aprovado. O Centro atende as especialidades de mamografia, papanicolau, colposcopia, ultrasom, tomografia, ressonância magnética, biópsia, raio-x, endoscopia. Os exames e agendamentos já estão sendo realizados de segunda a sexta, pelo telefone (69) 3411-6600.