Acidente envolvendo um carro VW Gol de cor branca com placa de Uberlândia – Minas Gerais e uma ambulância da cidade de Corumbiara, aconteceu no final da tarde desta quarta-feira, 23, na BR-364 – próximo a rotatória do Posto Cinta Larga, em Vilhena.

De acordo com informações do condutor da ambulância que voltava para Corumbiara com quatro pacientes a bordo, ele trafegava pela pista de rolamento rápido, quando o motorista do Gol que transitava na pista da direita, acelerou e tentou acessar a pista da esquerda, com isso, acabou batendo no meio da porta da ambulância, na qual o motorista usando de experiência conseguiu controlar o veículo para não capotar.

O motorista do Gol tentou fugir, mas foi abordado por uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que estava atrás.

O condutor do Gol estava em visível estado de embriaguez, porém, se recusou a fazer o teste do bafômetro, com isso, foi levado para a delegacia.

O motorista da ambulância foi liberado para seguir viagem, haja vista, que houve apenas danos materiais na porta do veículo.