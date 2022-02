O Deputado estadual Ezequiel Neiva (PTB) participou da sessão da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, realizada na tarde da última terça-feira (22).

Ao fazer uso da palavra, ele fez questão de lembrar do trabalho desenvolvido pelos servidores do Departamento de Estrada de Rodagem de Rondônia (DER).

“Todo o quadro de servidores de Rondônia, fazem a sua parte. Eu falo, aqui, em nome do DER onde estive durante dois anos e quatro meses e fizemos o que foi possível fazer. Falando em DER quero parabenizar a equipe do Nicácio, de Ariquemes. Ele e toda a equipe fazem um belo trabalho, muitas vezes, começando às 6h da manhã e parando às 7h da noite. Enfim, quero parabenizar a todos os servidores do DER. Esperamos que o governador encaminhe para essa casa o PCCS desses servidores, que foi um compromisso feito com os deputados e com a categoria”, lembrou.

Ezequiel afirmou também que fez um requerimento para que seja homenageada, no plenário da Assembleia Legislativa de Rondônia, a igreja Assembleia de Deus, pelos cem anos de chegada da instituição em Porto Velho.

“Na próxima sexta-feira (25), queremos fazer uma sessão solene homenageando a Igreja Assembleia de Deus, pelo centenário que é comemorado no dia 28 de fevereiro. Foi quando chegaram aqui, os primeiros missionários de Belém e abriram a primeira porta para começar a evangelização dessa cidade. Estamos convidando os nobres colegas para que venham participar dessa sessão. Será às 09 horas da manhã, onde iremos homenagear a igreja com muita honra e gratidão pelo trabalho social que prestam mas que, muitas vezes, não é reconhecido”, finalizou.