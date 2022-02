Uma mulher identificada por Santa Coelho da Cruz, de 65 anos, foi encontrada morta com quatro facadas dentro da lavanderia de sua casa na linha 11 Km 1, próximo ao balneário do Boca, área rural de Cabixi.

De acordo com as primeiras informações apuradas pelo Extra de Rondônia, ao chegar em casa para almoçar o filho encontrou o corpo da mãe caído na lavanderia em meio a muito sangue.

De imediato o rapaz chamou a Polícia Militar (PM) que foi ao local e isolou a área e depois acionou a Polícia Técnica-Científica (Politec), na qual periciou o local e encontrou duas facas sujas de sangue, provavelmente usadas para assassinar a dona de casa.

No momento a polícia trabalha com duas vertentes sobre o homicídio, sendo que o ex-marido foi apontado como suspeito e levado para a delegacia de Colorado do Oeste, a outra linha de investigação aponta para crime de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte, pois no local havia marcas de luta corporal e um chinelo encontrado e recolhido para ser periciado.

Contudo, a reportagem também apurou que a vítima tinha medida protetiva contra o ex-marido que de vez em quando ia até ao sítio proferir ameaças, inclusive até contra o filho.

Porém, todas as informações serão checadas pelo serviço de investigação da Polícia Civil.

O corpo da vítima foi removido pela funerária Center Pax.