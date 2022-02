A tentativa de homicídio foi registrada por policiais militares na noite desta quarta-feira, 23, na Rua 737, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a autora identificada pela inicial J., estava amasiada com a vítima identificado pela inicial W., acerca de quatro meses.

Contudo, no dia hoje J., teria consumido bebidas alcoólicas e em dado momento passou a discutir com W., dizendo que ele estava tendo um caso com outra mulher.

Porém, os ânimos se alteraram e J., de posse de uma faca tentou golpear W., no pescoço, mas acabou acertando ele no braço.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e socorreu a vítima ao pronto-socorro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

J., foi levada para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio.