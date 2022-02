Por meio de emenda individual do senador Confúcio Moura (MDB-RO), referente ao Orçamento Geral da União (OGU) 2021, o Ministério da Saúde efetuou na conta da prefeitura do município de Itapuã do Oeste na última terça-feira (22), a quantia de R$ 199.366,00.

De acordo com o senador, o dinheiro liberado será para aquisição de equipamentos e material permanente para atenção especializada de saúde do município. “Eu espero com isso estar ajudando a melhorar os serviços e atender muito bem os cidadãos de Itapuã do Oeste, explicou.

Confúcio Moura explicou que tem trabalhado bastante para a atender os municípios do estado.“Digo sempre que o nosso trabalho é representar o povo rondoniense e eu faço com muita dedicação”, enfatizou. Segundo ele, a partir do momento em que forem disponibilizados recursos para outras prefeituras, ele irá informar por meio dos veículos de comunicação e pelas redes sociais.