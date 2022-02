Coronel Chrisóstomo esteve neste último domingo pessoalmente na cidade de Cacoal e ficou o dia todo acompanhando as ações do gabinete emergencial e em reunião com o prefeito Adailton Fúria se comprometeu que na próxima terça feira estará pessoalmente em Brasília e buscará apoio junto ao Governo Federal o então atual presidente Jair Messias Bolsonaro no intuito de aliviar a vida dos milhares de desabrigados pelas enchentes ocasionadas pelas constantes chuvas que vem assolando a região central do estado de Rondônia neste momento, mais precisamente a capital do café a cidade de Cacoal.

Presencialmente Chrisóstomo acompanhou o difícil momento, com que milhares de famílias perderam todos seus bens, alimentos e até veículos.

Em entrevista a uma emissora de TV local, Chrisóstomo destaca; “que este momento é de união de forças, não tem siglas e nem cor partidárias e momento de união Cacoal precisa de nosso apoio, venho aqui agora neste momento prefeito que como Coronel do Exército já participei de várias outras calamidade públicas, inclusive já fiz contato a pouco instante com o Ministro da Cidadania, passei todas informações aqui da crise em Cacoal e ele já está estudando como fazer para atender este município, e também fiz contato com o comando militar do Exército Brasileiro o General aqui de Rondônia, ele já deu alerta aos batalhões está pronto para seguir destino aqui, sob ordem e orientação do gestor do município tem passado para estas autoridades”, disse o Coronel Chrisóstomo.

Veja o Vídeo da entrevista do Deputado Federal Coronel Chrisóstomo juntamente com o Prefeito Adailton Fúria:

Um ponto de apoio foi montado para atender as pessoas afetadas pelas enchentes na cidade é a Escola Municipal Luiz Lenzi, no Bairro Floresta. Uma das regiões mais afetadas pela cheia do rio Pirarara. Além disso, na sede da Secretaria Municipal de Ação Social (Semast), equipes de servidores municipais, estaduais e voluntários têm recebido e organizado a distribuição de doações para as famílias, desde alimentação, água, calçados, roupas, colchões, roupas de camas, produtos de higiene, entre outras doações.