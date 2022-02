A terceira unidade da Sicoob Credisul com maior resultado, Nova Mutum, situada na região Centro-Oeste do Mato Grosso, a 242 quilômetros da capital Cuiabá, recebeu na terça-feira, 22 de fevereiro, no Centro de Eventos, 453 cooperados e convidados para mais uma rodada das Pré-Assembleias 2022.

Durante o encontro foi apresentado os grandes números da cooperativa, a aplicação das sobras e as ações sociais desenvolvidas na região. Também houve a eleição de delegados que representarão os associados pelos próximos quatro anos.

Na abertura, Ivan Capra, presidente do Conselho de Administração, ressaltou o crescimento da agência e a participação dos cooperados na pré-assembleia. “Mais uma vez tivemos uma adesão efetiva dos cooperados desta unidade. Hoje essa agência é a terceira maior em resultados. Apresentou números bastante expressivos. A cada ano, conquistamos mais confiança e credibilidade o que irá nos garantir maior crescimento de captações. A expectativa agora é manter esse equilíbrio e nos tornar ainda mais sustentáveis.”

Prestes a completar cinco anos, a unidade de Nova Mutum alcançou em 2021 o montante de R$ 19,9 milhões de sobras + juros ao capital; R$ 273,4 milhões em depósitos totais; R$ 349,4 milhões na carteira de crédito; R$ 7,68 milhões de capital social, com 1538 cooperados. Os delegados eleitos foram: Roberto Carlos Giequelin (efetivo) e Rosilei Donada Hoffmann (suplente).

O diretor regional do Mato Grosso, Claúdio Roberto Tomazoni, reforçou a importância do evento e evidenciou os resultados conquistados. “É fundamental que o cooperado participe das pré-assembleias para que tenham conhecimento dessas informações. Tanto no ponto de vista nacional quanto local, o Sicoob teve um crescimento significativo. O cooperativismo de crédito tem mostrado seu potencial, as pessoas têm percebido isso com o desenvolvimento econômico e social da região”.

Empresário do ramo farmacêutico, Romário Limberger Júnior, é cooperado desde a inauguração da agência e conta como tem sido sua experiência com a Sicoob Credisul. “Quando a cooperativa chegou ao município trouxe propostas mais atrativas, relacionamento e tratamento personalizado. Outro diferencial é a pré-assembleia que traz esclarecimento para o cooperado. Somos informados de tudo que é feito com nosso dinheiro. Me surpreendi com os indicadores apresentados”.

Após a prestação de conta, foi servido jantar aos convidados que concorreram a variados brindes. Ao final, os cooperados receberam uma muda de ipê do projeto “Plantar o Futuro”, que este ano tem como meta plantar 10 mil árvores. Em lugar de arranjos florais na decoração, a Sicoob Credisul investe em mudas de árvores com o objetivo de contribuir para o meio ambiente.

Seguindo com o cronograma de reuniões às rodadas de Pré-Assembleias presenciais acontecem em Sorriso (23/02) e Lucas do Rio Verde (24/02).