A vereadora Vivian Repessold (PP) visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta quinta-feira, 24, para reafirmar as declarações de suposto descaso com o dinheiro público com relação à merenda escolar em Vilhena.

Ela já havia denunciado o caso na tribuna da Casa de Leis na sessão ordinária da última terça-feira, 22.

Na redação do site, ela mostrou reclamações e fotos de pais indignados com a falta de produtos que chegam às escolas municipais, já que – segundo ela-, nessa semana foram servidos pratos contendo apenas arroz com beterraba, macarrão com molho ou apenas grãos de canjica. E o pior: um ovo foi dividido em quatro pedaços numa escola.

Para ela, o dinheiro público – mais de R$ 2 milhões disponibilizados na conta da Secretaria Municipal de Educação (Semed) – não é aplicado corretamente e isso se resume em falta de organização em fazer a licitação para compra de produtos, como o frango, por exemplo.

“O que está acontecendo é um descaso com o dinheiro público. Hoje temos uma verba do Governo Federal e uma contrapartida do Município de Vilhena. Dessa parte do Governo Federal, 30% a mais é destinado para a Agricultura Familiar. Tenho a planilha e extrato do banco. Fazendo esse levantamento, constatamos que o dinheiro disponível para a merenda escolar não está sendo aplicado nas escolas”, analisa.

A preocupação da parlamentar é com relação à alimentação dos alunos, já que muitos dependem exclusivamente da merenda escolar, sendo o prato principal dia.

“Se for o caso, vou levar a situação ao Ministério Público, porque é criança chorando com fome na escola, pedindo para poder comer mais. Só que a escola não tem mais: não tem fruta, não tem verdura, não tem frango. Ovo só em quantidade mínima. Como vai fazer merenda na escola sem ter os produtos? Que tipo de aprendizagem podemos cobrar desse aluno?”, questiona.

Vivian informou que o Município recebe recursos, em parcelas, do Governo Federal, algo em torno de R$ 300 mil por mês e defendeu as merendeiras. “Elas (as merendeiras) estão fazendo milagres devido ao quantitativo de produtos. São cobradas, mas o problema não é delas. A Semed e o prefeito têm que tomar vergonha e entender que as merendeiras estão fazendo o melhor que podem. E o pior é que agora querem justificar culpando à Agricultura Familiar, por suposta falta de produção”, analisa.

PRATOS MONTADOS

Nesta semana, a prefeitura divulgou matérias informando que a merenda escolar de Vilhena é mais saudável, com cardápio “zero açúcar” e atendendo as exigências do Ministério da Educação (leia mais AQUI).

Contudo, Vivian foi enfática em dizer que “a prefeitura tenta enganar os vilhenenses com esses pratos montados, lindos e maravilhosos”.