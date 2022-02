O deputado federal Mauro Nazif (PSB – RO), membro do Grupo de Trabalho do impacto financeiro do piso salarial da enfermagem, Projeto de Lei 2564/20, votou a favor do relatório aprovado ontem a tarde, 23, na Câmara dos Deputados.

Para Mauro, o GT fez um ótimo trabalho, conseguindo com o relatório quebrar diversas barreiras relacionadas aos valores sobre o piso, “Ficamos muito contentes com a aprovação do relatório do deputado Alexandre Padilha (PT – SP), que de forma clara e objetiva demonstrou que os valores astronômicos acima de R$ 40 BI, que seria a diferença do reajuste com o piso de R$ 4.750 para enfermeiros não são reais. No relatório aprovado ficou demonstrado que os valores seriam de R$17 BI, aproximadamente, e se formos olhar, é o mesmo valor do orçamento secreto da Câmara deste ano. Em 2009, apresentei projeto similar do piso da enfermagem e o valor era de R$4.650, o salário mínimo era R$465, esse piso é praticamente o mesmo, 13 anos depois. Então, vencida mais essa etapa, uma vitória para a categoria, agora queremos a aprovação em plenário. Parabéns a todos aqui do GT e meu abraço para todos os enfermeiros, estamos juntos e vamos para cima, para fazer uma das justiças à enfermagem”, disse Nazif.