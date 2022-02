A Polícia Civil (PC) de Vilhena divulgou na manhã desta quinta-feira, 24, a foto de Eliomar Alves Gomes, suspeito de tentar matar a golpes de faca a ex-companheira, também servidora pública do município de Vilhena.

Eliomar não aceitava a separação e tentou contra a vida da vítima na tarde do último dia 17, quando a mesma transitava de bicicleta pela Avenida Curitiba, no bairro Jardim das Oliveiras. Leia (AQUI).

Após cometer o crime, Eliomar fugiu tomando rumo ignorado. A vítima foi levada para à UPA pelo Corpo de Bombeiros.

A divulgação da imagem do suspeito visa prendê-lo mais rapidamente com ajuda da população, haja vista, que o homem é perigoso, pois tem histórico de agressão contra outras mulheres com quem se relacionou.

Qualquer informação que leve ao paradeiro do suspeito ligar para Polícia Civil no número 3322-3001 ou 190 Polícia Militar. A denúncia será mantida no mais absoluto sigilo.