Sempre atento às reivindicações da comunidade, o vereador Idenei Dummer (PDT) protocolou, nesta semana, ofício junto ao Conselho Tutelar para que interceda, junto ao Corpo de Bombeiros, a fim de verificar as condições de uma ponte na área rural utilizada para o transporte escolar em Chupinguaia, na região sul de Rondônia.

No documento, o parlamentar se refere especificamente a uma vistoria das condições precárias da ponte do Rio Pimenta, no distrito de Boa Esperança.

Pais ameaçam não enviar seus filhos às aulas até que se tenha um laudo técnico da estrutura da ponte e garantias quanto à passagem do ônibus que faz o transporte escolar.

“Acima de tudo, é responsabilidade nossa zelar pelas vidas dos alunos. Por isso, peço que as autoridades nos ajudem com uma vistoria e, assim, evitar uma tragédia ocorra na ponte devido à precária estrutura e as fortes chuvas da região”, explicou o vereador.

RESIDÊNCIA DO DER EM VILHENA

Também nesta quarta-feira, 23, Idenei e seu colega de parlamento, Denilson Ramos (Republicanos), estiveram na Residência do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), em Vilhena, para reforçar a cobrança. “Solicitamos que seja sanado este problema quanto antes, para evitar prejuízos aos alunos”, destacou.