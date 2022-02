No dia 17 deste mês, a exatamente uma semana, Eduardo Japonês e Patrícia da Glória (PV), tiveram seus diplomas cassados pelo TRE-RO, outros agentes também tiveram o mesmo destino e ficaram com direitos políticos suspensos além de multas.

Embora o prefeito e Vilhena, Eduardo Japonês, tenha recursos no TRE-RO e posteriormente outros no Tribunal Superior Eleitoral – TSE, parte de seus aliados começa a procurar novos caminhos, parecendo não acreditar na possibilidade de reversão.

Pelo menos é o que corre “a passos largos” nos bastidores da política. Fontes ligadas ao deputado e à equipe do Japa, garantem que as movimentações já estão acontecendo, ao mesmo tempo em que o prefeito tenta empurrar a decisão do recurso impetrado por sua assessoria jurídica junto ao TRE e manter a imagem de que está “tudo sob controle”, acelerando o passo para concluir obras atrasadas e assim tentar a eleição de deputado federal.

RAFAEL MAZIEIRO

Dentro da Secretaria Municipal de Comunicação (SEMCOM), órgão que colaborou para a cassação do Prefeito, assessores comissionados já deflagram outra campanha, desta vez em apoio a Rafael Mazieiro, atual Secretário de Meio Ambiente. Conversas de bastidores da prefeitura podem ser confirmadas com o apoio público do servidor Wesley Buratti, em recente matéria que tratava da possibilidade de uma nova eleição.

“Rafael Mazieiro é a melhor opção para fazer o trabalho continuar e trazer mais progresso para a nossa cidade”, pontua Wesley Buratti, servidor comissionado lotado na Semcom com salário de 2.500 reais.

LUIZINHO GOEBEL

Sem perder tempo, o deputado estadual, Luizinho Goebel, líder do grupo do prefeito e “padrinho político” do Japa, parece desacreditar de qualquer hipótese de Eduardo Japonês conseguir escapar dessa. Vazou nos bastidores da política, que na manhã da quarta-feira (23), o deputado foi até a Avec para um encontro com o Coronel aposentado da PM, Rildo Flores, com a intenção, segundo uma fonte, de entrar leva-lo para o grupo, já que foi o terceiro mais votado da última eleição, afim de ser “a carta na manga”, das eleições suplementares, caso venha a ocorrer.

ADILSON DE OLIVEIRA

Outro que busca espaço nas eleições suplementares, caso ocorram, é o Secretário de Indústria e Comércio (SEMTIC), Adilson de Oliveira, pois tem mantido conversas com o Melki Donadon em busca uma vaga de vice, contando com apoio do Deputado Federal, Expedito Neto. A informação foi passada por um dos articuladores mais próximos da família Donadon.