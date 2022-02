O Sistema OCB/RO criou em 2020 o programa Rondocoop AGRO para dar o suporte necessário às cooperativas do ramo agropecuário a se reinventarem, em especial em momentos de crise.

E foi através desse programa que o Sistema levou para o estado do Paraná, as cooperativas rondonienses: COOPERLAT, COOPERMULTIBOM, COOPER RECA, COOMADE, COOPAITER, COOAPRUJAR, LACOOP e COOPPROJIRAU.

O intercâmbio aconteceu em momento muito importante, a realização do Show Rural Coopavel, uma das maiores feiras agropecuárias e de tecnologia do Brasil, liderada pela Cooperativa Agroindustrial de Cascavel (Coopavel).

Foram 5 dias de intercâmbio que serviram como uma verdadeira imersão em conhecimento e novas tecnologias que serão aplicadas em Rondônia. Esse tipo de ação é prática comum realizada pelo Sistema OCB/RO que está sempre procurando capacitar e direcionar as cooperativas rondonienses a traçarem os melhores caminhos.

Para o presidente Salatiel Rodrigues, essa foi uma oportunidade enriquecedora. “Apesar da pandemia nunca paramos e sempre fomos parceiros do Dilvo Grolli, idealizador desse grande evento. Voltar os Show Rural Coopavel levando nossas cooperativas, só nos traz a sensação de que estamos realmente cumprindo com nossa missão de fazer o cooperativismo rondoniense crescer cada vez mais”, finalizou.

O presidente convidou também alguns parceiros que fizeram questão de ir conhecer a feira. Esses parceiros, foram representando a Coopama, Sicoob Credisul e a Aprosoja de Rondônia.

Esse ano o evento trouxe inúmeras novidades como a inauguração do centro de tecnologia em avicultura e do pavilhão da agricultura familiar, o hub de inovação Espaço Impulso, além da implantação de um novo sistema de coleta seletiva.

Durante os dias em que a comitiva de Rondônia esteve no Paraná, além de acompanharem de perto essas e outras ações, realizaram ainda, visita técnica à StarMilk – Fazenda Iguaçu, propriedade de gado leiteiro e lacticínios, conheceram os estandes das cooperativas de crédito, sendo elas: SICOOB, CRESOL E CREDISIS, além de participarem de reuniões com o presidente da Coopavel Dilvo Grolli, com o presidente do Sistema OCEPAR, José Roberto Ricken e diretores, com o vice-governador do estado do Paraná, Darci Piana e outras autoridades.

Na volta para Rondônia a comitiva trouxe na bagagem muitas experiências que agregarão ao dia a dia de suas cooperativas.

O Sistema OCB/RO

O Sistema OCB/RO é o órgão máximo do cooperativismo no estado, trabalha planejando e executando ações de suporte às cooperativas rondonienses. Devido a pandemia, essas ações se intensificaram e o suporte foi ainda maior com capacitações on-line, lives, ações sociais e criação de programas em benefício das cooperativas.

