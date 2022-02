Para quem quer relaxar nesse feriado de carnaval, a melhor opção de lazer no Cone Sul é o Park Aquático Vilhena.

Referência na região, o local estará funcionando durante quatro dias seguidos: sábado, 26, domingo, 27, segunda-feira, 28, e terça-feira,1º de março.

Apresentando novas atrações e opções de lazer, o Park continua no planejamento de ampliação de sua estrutura física, tendo como foco ser um espaço familiar.

Inaugurado em 28 de janeiro de 2017, o Park Aquático Vilhena se tornou local aconchegante para as famílias nos finais de semana, já que conta com piscinas infantil e adulto, toboágua, playground, pula-pula, casinha na árvore, casa da Branca de Neve, quiosques para churrasco, voleibol, espiribol e bóia Cross no rio. Conta também com restaurante e lanchonete, servindo buffet por quilo, sucos, cervejas e porções com wi-fi à disposição. E, para quem quiser experimentar uma bebida diferenciada, o Park oferece a saborosa caipirinha.

Já estão à venda os passaportes, com valores promocionais, que dão direito a diversão no parque com preços incríveis.

O local atende das 9h às 18h, e está localizado há 3 km da saída da cidade de Vilhena, seguindo a BR- 364, sentido Porto Velho, entrada à esquerda antes do Rio Piracolina, há 900 mt da BR, na estrada do Alambique, na rua paralela ao Clube de Tiro de Vilhena. Melhores informações serão obtidas pelos telefones (WhatsApp) (69) 9-8462-2634 e 9-9988-9292.

