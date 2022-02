Está confirmada para este sábado, 26, no auditório da Faculdade Fimca em Porto Velho, o anúncio oficial de apoio do prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, à reeleição do governador Marcos Rocha.

Nos bastidores a notícia causou impacto, porém vem sendo comemorada por aliados do governador como uma importante estratégia política adotada que visa a continuidade do trabalho do governador Marcos Rocha entre 2023 e 2026.

“O apoio de uma liderança do porte de Hildon Chaves, prefeito de Porto Velho, é extremamente importante para buscarmos o eleitorado da capital que é o maior do Estado, com aproximadamente 300 mil eleitores”, disse uma fonte que está assessor do governador.

Além do anúncio do apoio mútuo na aliança Marcos Rocha e Hildon Chaves, o evento também anunciará o nome da deputada federal Mariana Carvalho para o senado com o apoio do governador Marcos Rocha.

Há fortes especulações que a primeira-dama dama da capital de Rondônia, Sra.Yeda Chaves, será a candidata à vice-governadora na chapa encabeçada pelo governador Marcos Rocha que busca a reeleição em outubro.

“É uma dupla imbatível. Duas lideranças que se unem para o bem de Rondônia. É possível, inclusive, a reeleição do governador Marcos Rocha ainda no primeiro turno se assim Deus permitir e também a confiança que a população de Rondônia está depositando diariamente no nosso Governo”, afirmou outro assessor do Governo Marcos Rocha à jornalista Victoria Bacon.

Ainda vale ressaltar e destacar a articulação polícia do chefe da Casa Civil, Junior Gonçalves, que trabalhou incansavelmente para unir os dois lados.

Marcos Rocha foi eleito governador de Rondônia numa das eleições mais impactantes da história política de Rondônia com o apoio do então candidato à presidência Jair Bolsonaro. Foi a grande revelação eleitoral do Brasil de 2018.