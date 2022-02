Um acidente envolvendo dois veículos aconteceu no último dia 7, na Avenida Tancredo de Almeida Neves, em frente ao supermercado Irmãos Gonçalves, em Vilhena, onde um dos veículos era dirigido por um tenente PM da reserva.

Na colisão, houve apenas danos materiais, conforme registrado na ocorrência pela Polícia Militar de Trânsito (Ptran).

Contudo, outro boletim foi registrado, na qual o sargento PM que atendeu a ocorrência do acidente acima citado, relata que estava em serviço em frente a agência do banco do Brasil, no centro da cidade, quando foi procurado pelo tenente PM da reserva envolvido no acidente para tirar satisfação da forma que o sargento havia registrado a ocorrência.

O tenente questionou o sargento sobre um termo que ele utilizou no registro e que ele não gostou. O tenente ainda teria utilizado tom de voz agressivo dizendo ao sargento, “se ele teria algo contra ele”, na sequencia o tenente continuou com o tom de voz agressivo e teria dito, “se você tem algo para resolver comigo vamos resolver agora”, dando um passo em direção a própria retaguarda e assumindo uma postura corporal com os braços abertos e posteriormente dando ao sargento a impressão de que iria sacar uma arma.

Com isso, o sargento assumiu uma postura defensiva diante da iminente ameaça que estava recebendo por parte do tenente PM da reserva, e sempre com tom de vós agressivo.

Todavia, para se proteger de um eventual contra-tempo, o sargento que estava em serviço e sendo previamente ameaçado pelo tenente, colocou a mão em sua arma para se precaver.

Contudo, para se evitar uma tragédia, caso o tenente sacasse sua arma, foi pedido apoio de uma guarnição, e os envolvidos foram encaminhados para o 3º Batalhão de Policia Militar, onde foram ouvidos para o registro da ocorrência e consequentemente para que fossem tomadas medidas cabíveis pertencentes ao caso.

Consta na ocorrência que o tenente PM da reserva admitiu ter abordado o sargento que estava em serviço, admite ter dito a ele que pretendia resolver as divergências, mas negou ter ameaçado sacar a arma.