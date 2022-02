Um dia, quando este Brasil se transformar num país sério, com leis duras contra criminosos e corruptos, todas as maldades que estão sendo cometidas hoje, a maioria delas impunemente, servirão, ao menos, para contar às futuras gerações como fomos complacentes com o bandidagem e com os assaltantes do dinheiro público.

Afora rápidos escândalos, que logo caem no esquecimento pelo próximo que já vai chegar, praticamente nada acontece com essa laia de ladrões, que transformou o nosso dinheiro, o dos nossos impostos e do nosso suor, em propriedade privada. Já houve esperança, mas ela foi embora rapidinho! Quando apareceu uma luz no fim do túnel; quando se imaginava que as punições dos criminosos começariam, o que se assistiu foi uma imensa inversão de valores, com os juízes e promotores que tentaram fazer uma limpeza na corrupção nacional sendo tratados como criminosos e os assaltantes dos nossos cofres, transformados em pobres vítimas.

Mas, a grande esperança é de que um dia, tudo isso mude e que nos tornemos, enfim, um país decente, com leis decentes, com punições decentes e com apenas pessoas do bem na vida pública. Até lá, vamos viver sob esse caos de tratar criminosos como pobres coitados. Por isso, que não se tenha ilusões de que os escândalos protagonizados por governos acusados de corrupção, assessores e empresários, recebam a punição que receberiam em qualquer país decente. O último exemplo vem de São Paulo, onde a Polícia detectou, o Ministério Público denunciou e a Justiça mandou investigar, nada menos de 63 milhões de reais, desviados de compras superfaturadas de respiradores.

Vários outros casos denunciados ficaram por isso mesmo, ao menos até agora. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte produziu uma longa CPI sobre o “Consórcio Nordeste”, reunindo governadores de vários Estados da região, seus assessores e empresas que intermediaram negócios durante a compra de bilhões de reais em equipamentos, durante a pandemia.

O resultado foi de apavorar qualquer brasileiro decente. O que se denunciou de desvios de dinheiro público pelo famigerado consórcio é inacreditável. A resposta básica de rodos os denunciados é a mesma de sempre: “tudo isso, essas denúncias, não passam de perseguição política!” A CPI pediu, por exemplo, o indiciamento do governador da Bahia e presidente do Consórcio Nordeste, Rui Costa, e do ex-secretário da Casa Civil da Bahia, Bruno Dauster. Nada aconteceu.

O único resultado prático, até agora, foi a devolução de quase 5 milhões de reais ao governo do Rio Grande do Norte, que pagou adiantado por respiradores que nunca recebeu. Assim, de escândalo em escândalo, de impunidade em impunidade, vamos vivendo, entre roubos e corrupções. A esperança, tênue, é de que um dia tudo isso mude e que, finalmente, valha realmente a pena ser honesto neste país!

ROCHA, VINICIUS, LÉO MORAES, ANSELMO E PIMENTA: JÁ SÃO CINCO OS NOMES NA CORRIDA AO GOVERNO

A corrida ao governo começa mesmo a esquentar. Nos últimos dias, as alternativas se sucederam, mesmo que algumas outras ainda estejam indefinidas. A decisão sobre se Cassol poderá ou não concorrer ainda vai levar algum tempo. O senador Marcos Rogério só entra na disputa, caso não seja convidado para um Ministério, pelo presidente Jair Bolsonaro, quando onze dos atuais ministros deixarem seus cargos para a disputa eleitoral de outubro. O caso desses dois pesos pesados da política ainda colocará a disputa rondoniense em espera durante algum tempo, porque se ambos entrarem o quadro será completamente diferente do que o é hoje. Temos, neste momento, algumas candidaturas prontas, a começar pelo governador Marcos Rocha, candidatíssimo à reeleição. Também está definido o nome do Partido dos Trabalhadores, o ex-deputado federal Anselmo de Jesus. Nesta semana, entrou na corrida pelo Palácio Rio Madeira/CPA o advogado e professor Vinicius Miguel. Está chegando também Pimenta de Rondônia, que participa de todas as eleições pelo PSOL, mesmo que tenha chances perto do zero. Léo Moraes deve entrar nesse grupo nos próximos dias. Ou seja, a disputa será duríssima, seja sob qual cenário que se for analisar. Quem, a partir de janeiro de 2023, sentará na cadeira de Rocha? Ele mesmo ou algum dos seus adversários?

MELHOR PERFORMANCE EM RONDÔNIA, COM QUASE 70 MIL VOTOS, LÉO MORAES DIZ QUE SÓ ENTRA EM ELEIÇÃO PARA GANHAR

O deputado Léo Moraes disse ao Blog, nesta quinta, que, ao entrar numa disputa eleitoral, jamais pensa em tornar sua decisão apenas como uma postulação para consolidar liderança. “Se sair – afirmou – será para disputar mesmo, até porque nunca entrei numa disputa pensando sequer em empatar”. Léo reforça que ainda não tem decisão sobre qual o cargo que irá concorrer. Lembrou, por exemplo, que “a disputa pelo Senado está em aberto”, mas garantiu: seja qual for o caminho que tomará, sempre o fará “combinando com o povo”, destacando que foi dessa forma que disputou sua vitoriosa eleição ao Congresso, em 2018. Léo tem sido um nome importante na política rondoniense, principalmente depois de sua grande votação para a Câmara Federal, essencialmente em Porto Velho, onde teve 65.565 votos, 30 mil a mais, por exemplo, que o segundo mais votado, o também eleito Expedito Netto (39.952 votos). Com a performance de o mais votado em Rondônia, com grande percentual dos seus voto na Capital, Léo Moraes se credenciou a disputar a Prefeitura de Porto Velho novamente. Contudo, decidiu concluir seu mandato na Câmara, onde tem tido atuação destacada, principalmente dentro da bancada do Podemos, seu partido. Em relação à disputa deste ano, o jovem parlamentar, ainda comemorando o nascimento da sua filha, vai aguardar mais algum tempo, antes de se definir. Se a decisão fosse hoje, ele optaria pelo Senado. Mas tudo pode mudar.

GUERRA PODE AFETAR NOSSO AGRONEGÓCIO, QUE DEPENDE DOS FERTILIZANTES RUSSOS PARA SE MANTER CRESCENDO

A guerra entre Rússia e Ucrânia, embora tão distante no Mapa Mundi, pode estar muito mais perto de nós, quando se aborda a nossa dependência russa em relação aos fertilizantes e defensivos agrícolas, que importamos aos borbotões daquele país, para manter o agronegócio brasileiro funcionando. Desde que a primeira bomba caiu na Ucrânia, grandes produtores brasileiros, entre aqueles que abastecem com alimentos um em cada sete habitante deste Planeta, começaram a ter calafrios. Se a produção de defensivos cair, por causa da guerra ou se houver um bloqueio mundial aos produtos da Rússia, como boicote pelo ataque ao seu vizinho, isso atinge em cheio nosso agronegócio, inclusive aqui em Rondônia. Nesse momento, para piorar a situação, não teríamos nem como importar ureia da Bolívia, por exemplo, porque a produção dos nossos vizinhos está momentaneamente paralisada. Enfim, esse conflito na Ásia, que pode se tornar muito pior, com envolvimento de outros países, é uma péssima notícia para todo o Planeta. Ainda estamos enfrentando a maior pandemia da história recente da Humanidade e tudo o que não se poderia imaginar seria, neste momento, uma conflagração que pode se tornar a terceira guerra mundial, o que pode significar, sem exagero, uma tragédia sem precedentes para o mundo todo. Torçamos, pois, para que não haja um conflito maior do que o que já começou…

JOGADOR RONDONIENSE QUE FAZ SUCESSO NA HUNGRIA COMENTA CLIMA DE TENSÃO E PERIGO NO CONFRONTO QUE COMEÇOU NA REGIÃO

Um rondoniense que vive naquela região conflagrada, está vivendo momentos de tensão, principalmente porque tem amigos próximos que são ucranianos. Jogando na Hungria, pelo clube Kisvarda, Mateus Leoni faz sucesso no futebol daquela região. A tensão já havia começado há vários dias, mas piorou nesta quinta, quando os primeiros ataques russos à Ucrânia começaram. Cinco jogadores do Kisvarda são ucranianos e estão extremamente preocupados com suas famílias, no país agora atacado. Na própria Ucrânia, onde existem jogadores brasileiros, a situação para eles piorou muito, porque o espaço aéreo da região fechou e não há mais voos para deixar o país. Por enquanto, segundo o jovem Mateus, que é filho de Elton Leoni, diretor da SICTV/Rondônia e de Josi Leoni (e sobrinho do conhecido empresário e apresentador da SIC, Everton Leoni) disse à família que, na Hungria, não havia, ao menos por enquanto, apesar do clima de tensão, algo concreto que pudesse causar perigo imediato. Mas há, claro, risco de que o confronto se espalhe por outros países do leste e de toda a Europa. Vários países da OTAN – incluindo Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha, entre outros – podem se colocar contra os russos e ao lado da Ucrânia, caso o confronto se expanda. Imagine-se, então, os riscos de todos os brasileiros – e eles são milhares – que vivem nos países próximos, onde está começando mais uma guerra. Por enquanto, Mateus manterá a ele e sua família naquela região de fronteira da Ucrânia, sem planos imediatos de retornar a Porto Velho.

NÃO TEM CARNAVAL NAS RUAS, MAS TEM MUITA FESTA PRIVADA COM AGLOMERAÇÃO E QUATRO HORAS DE LIVE DA BANDA DO VAI QUEM QUER

Não tem carnaval, ao menos de blocos e do tradicional desfile de escolas de samba, mas feriado, ah!, aí tem! Segunda, último dia de fevereiro e na terça, dia 1º de março, até os bancos fecham. Neste Brasil que precisaria trabalhar o dobro, mas que adora feriados e feriadões, como se fôssemos um país de ricos, qualquer motivo para deixar o serviço de lado tem a maior prioridade. Com relação ao feriadão, o serviço público, tanto municipal quanto estadual e federal também estará fora do ar, retornando apenas na quarta-feira. Pelo menos, neste momento de excepcionalidade, houve o bom senso de não realizar o carnaval, para evitar que o vírus, ainda atacando com força, não sambe, se espalhando de novo e criando outra onda, num momento em que há esperança de que comece a recuar, entre nós. Claro que haverá muita festa privada, muita aglomeração, irresponsabilidade e tudo o mais que se conhece mas, contra isso, não há o que fazer. Só se verá os seus resultados nefastos depois de uns 10 dias, quando, certamente, os números de contágio e mortes crescerão. Merecem elogios, contudo, iniciativas como a da Banda do Vai Quem Quer, que, pelo segundo ano não sai às ruas, mas fará uma Live de quatro horas, neste sábado, comandada pela grande Siça Andrade. Além da internet, a grande apresentação da banda, com músicas e convidados especiais, será transmitida também das 16 às 20 horas pela RedeTV!

CAPITAL NÃO CORRE RISCO DE ENCHENTE, MAS PELO MENOS OUTRAS NOVE CIDADES DO ESTADO SOFREM COM ALAGAÇÕES

Não há, ao menos por enquanto, um risco de que Porto Velho possa ser atingido por uma nova cheia do rio Madeira, embora as águas já tenham atingido mais de 13 metros, o que cria uma preocupação nas autoridades. Mas como uma eventual enchente da Capital depende de chuvas pesadas e além do normal nos rios da Bolívia, que, esses sim, influem na subida do Madeirão, essa situação, ao menos até agora, está longe de se concretizar. Já no interior, inúmeros rios e lagos subiram. Cacoal foi uma das cidades mais atingidas. Ji-Paraná também, assim como Pimenta Bueno. Várias comunidades do interior do Estado estão enfrentando áreas isoladas de alagações. Entre elas, Ariquemes, Rolim de Moura, Alto Paraiso, Governador Jorge Teixeira, Machadinho do Oeste e Campo Novo. Centenas de famílias já foram desalojadas ou desabrigadas e em cidades como Cacoal, por exemplo, há uma mobilização não só na própria comunidade, mas em todo o Estado, para ajudar a tanta gente que perdeu tudo ou quase tudo. O pior é que as previsões para este final de fevereiro e para o mês de março, são de muito mais chuva. O verão amazônico só deve começar em meados de abril, quando então chega o período de seca. Até lá, teremos muitos problemas ainda, em relação a enchentes e alagações.

CAPITAL TERÁ NOVO PREFEITO POR UM MÊS: MAURÍCIO CARVALHO ASSUME NAS FÉRIAS DE HILDON

A partir desta próxima semana, Porto Velho tem novo Prefeito. Por pelo menos 30 dias. O prefeito Hildon Chaves sai de férias e seu vice, Mauricio Carvalho, assume o comando. O que se sabe é que o jovem prefeito interino vai dar continuidade às obras em andamento e não trará nenhuma surpresa. Mauricio e Hildon têm tido uma boa relação, ao contrário do que ocorreu com o vice anterior, Edgar do Boi, Os dois não se entenderam praticamente desde o início do primeiro mandato de Hildon. Já no caso de Maurício, o que se sabe dos bastidores é que a participação dele na chapa que foi criada para a reeleição, foi fundamental para que o Prefeito mudasse de ideia, já que tinha decidido não concorrer novamente. Maurício, que poderia ter uma reeleição fácil para vereador ou assumir o comando da empresa da família, ao lado do pai Aparício Carvalho, abriu mão dos planos pessoais para formar a composição vitoriosa, que culminou com o novo mandato. Não tem havido, pelo que se ouve nos bastidores, qualquer problema na relação dos dois. O que mudou, ao menos do que se sabe neste momento, é a decisão de Hildon Chaves, que deve anunciar oficialmente, até o final de março ou meados de abril, que não deixará a Prefeitura para concorrer a qualquer cargo na eleição de outubro.

FEDERAL BURGER INAUGURA CASA DE APOIO PARA AJUDAR DOENTES DO INTERIOR QUE VÊM PARA TRATAMENTO EM PORTO VELHO

O empresário Tito Cordeiro nunca esqueceu a promessa de que, quando tivesse condições, iria ajudar o quanto pudesse as pessoas mais necessitadas. Dono de uma rede muito bem sucedida, a Federal Burger, ele e sua família cresceram com muita luta, dedicação, esforço e responsabilidade. Agora, os Cordeiro decidiram que era hora de fazer todos os sacrifícios possíveis, para ajudar a quem mais precisa: as pessoas doentes. Por isso, nesta quinta-feira, no final da tarde, foi inaugurada a Casa de Apoio Federal Burger. Numa bela casa, localizada em ponto nobre de Porto Velho (esquina da rua Álvaro Maia com a avenida Rafael Vaz e Silva), Tito e sua equipe receberam autoridades, convidados e muitos amigos, para a abertura oficial do prédio, que vai ajudar quem chega para tratamento médico e seus acompanhantes, para tratamento nos hospitais da Capital, vindos do interior, Encaminhadas pelos hospitais, todos já informados do novo local de apoio, os usuários da casa terão alojamento de qualidade (apartamentos com ar condicionado, por exemplo), alimentação e roupas, quando necessário, até que possam concluir seus exames e tratamentos, para, só então, voltarem às suas casas. O evento deixou claro que o amor ao próximo e a preocupação com os mais necessitados, estão dentro do pacote de serviços à comunidade, prestados pela família Federal Burger.

PERGUNTINHA

Você teme que a guerra iniciada entre Rússia e Ucrânia possa se espalhar, gerando o terrível risco de um confronto nuclear entre as grandes potências?