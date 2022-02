O.M.D.N., foi preso por policiais militares na cidade de Cerejeiras, quando transportava cerca de um quilo de pasta base de cocaína para Vilhena.

Na mesma ocasião, uma guarnição de Vilhena foi até a casa de O., no bairro Embratel e com autorização de seu pai fez incursão no local, onde além do pai estava o irmão dele.

Contudo, os policiais militares observaram que o rapaz estava agindo de forma estranha e perceberam que ele pegou uma chave e foi para um cômodo nos fundos do imóvel onde mora seu irmão que havia sido preso em Cerejeiras.

Com isso, durante as buscas, foi encontrada num recipiente no armário da cozinha, 161 gramas de cocaína pura, três gramas de maconha e 521 gramas de um pó branco usando para diluir a droga.

Além disso, foi apreendida uma maquininha de cartão, uma balança de precisão, um aparelho de telefone celular da marca Nokia e R$ 150,00 em dinheiro.

Diante dos fatos, o rapaz recebeu voz de prisão e foi levado juntamente com os produtos apreendidos para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.