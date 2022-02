Na manhã deste sábado, 26, a Polícia Militar (PM) foi chamada na Rua dos Papagaios, no bairro Praças de Vilhena, para registrar furto de objetos de construção.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima contou à polícia que saiu no final da tarde de ontem e deixou o contêiner trancado com cadeado, e dentro havia vários objetos usados na construção.

Contudo, nesta manhã, ao chegar para trabalhar o cadeado do contêiner estava quebrado e do local foram levados diversos produtos.

A vítima deu por falta de um motosserra da marca Stihl modelo MS 180, uma lixadeira Stihl, lixadeira da marca DWT, uma serra mármore da marca Dewalt, uma serra circular da marca Bosch, uma caixa de pregos, cinco rolo de arame cozido, além de ferramentas, sendo: marreta, turquesa, martelo, carriola e até uma garrafa de café.