O Movimento Democrático Brasileiro diretório de Rondônia realizou na sexta-feira, 25, o encontro regional do partido e reuniu centenas de políticos correligionários e simpatizantes.

O vice-líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara Federal, deputado federal Lucio Mosquini, é o presidente estadual do MDB e foi o organizador do evento que aconteceu nas dependências do Graúna Resort Hotel, em Ouro Preto do Oeste.

Participou da reunião nomes de peso como senador Confúcio Moura, o ex-senador Amir Lando, o deputado federal Léo Moraes, deputado estadual Jean de Oliveira, 14 prefeitos, vice-prefeitos e 56 vereadores vindos de todas as partes do Estado.

O deputado Lucio Mosquini disse que o evento teve como objetivo a definição de um nome para ser o candidato do partido nas eleições 2022.

Mosquini lembrou a grandeza do MDB em Rondônia e disse que o partido tem condições de ter uma candidatura a governo própria.

O senador Confúcio Moura destacou a história do MDB em Rondônia e disse que a sigla será responsável por decidir quem será eleito para assumir o governo, destacando o partido como o fiel da balança.

Confucio pediu que o grupo espere mais alguns dias, que tão breve o partido deverá definir quem será o nome que irá representar o partido na disputa pelo governo de Rondônia.