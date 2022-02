Vilhena registrou 1 óbito e 38 novos casos. Dessa forma, Vilhena registra até as 16h deste sábado, 26, 19.600 casos confirmados de vilhenenses, 72.611 vacinados com a 1ª dose e 61.186 vacinados com a 2ª dose, 2.077 vacinados com dose única, 15.270 vacinados com dose de reforço, 295 óbitos de vilhenenses, 133 óbitos de moradores de fora.

A taxa de letalidade em Vilhena é de 1,75%, em Rondônia é de 2,39%, no Brasil é de 2,77%, na América do Sul é de 3,03% e no mundo é de 1,98%. (A taxa de letalidade indica a porcentagem dos pacientes contaminados que acabam evoluindo para óbito).

Há 9 pacientes internados com covid-19 em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19 e Hospital Regional de Vilhena, 4 de Vilhena e 5 de outros municípios, um de Colorado D’oeste, um de Conquista do Oeste, dois de Cerejeiras e um de Cacoal. Destes, 6 estão na UTI, sendo 3 intubados, todos do sexo masculino com 53 (não vacinado), 70 (3 doses) e 75 anos (2 doses).

Há 3 pacientes com respiração não invasiva, um do sexo masculino, com 74 anos (2 doses) e duas do sexo feminino com 27 (não vacinado) e 87 anos (não vacinado). Nas Enfermarias há 3 pacientes, dois do sexo masculino, com 45 (não vacinado) e 52 anos (3 doses) e uma do sexo feminino com 76 anos (3 doses). A taxa de ocupação de leitos para covid-19 é de 20% (sendo 30% na UTI e 12% nas Enfermarias).