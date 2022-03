Visando contribuir para a segurança da população, o Deputado Alex Silva (Republicanos) destinou emenda parlamentar para o Batalhão da Polícia de Fronteiras e Divisas do Estado de Rondônia – BPFRON.

O valor de R$200 mil já foi empenhado e o recurso será utilizado para a aquisição de seis drones para patrulhamento e uma embarcação.

Os representantes do BPFROM, Major PM Jairo, e o 2° Sgt PM R. Lima, estiveram na última terça-feira (6), no gabinete do parlamentar na Assembleia Legislativa para agradecer o apoio e agraciá-lo com “Medalha de Honra” pela parceria junto à corporação, pois outros investimentos também já foram feitos anteriormente.

“Temos feito vários investimentos na segurança pública, em especial na Polícia Militar, para mim é sempre um prazer poder colaborar para que tenhamos uma segurança pública de qualidade, oferecendo cada vez mais, bons serviços à população. Aproveito para parabenizar todo o efetivo do BPFRON pela atuação na “Operação Hórus”, realizada no último dia 14, onde foram apreendidos 1.466,95 kg de substância análoga a cloridato de cocaína”, declarou o parlamentar.

Criado dia 21 de novembro de 2019, o BPFRON está localizado no distrito de Nova Mutum Paraná, com a missão de evitar crimes transfronteiriços de tráfico de drogas, tráfico internacional de arma de fogo, munições e explosivos, contrabando, descaminho e pirataria, evasão de divisas, roubo e furto de veículos, rota de veículos de procedência ilícita, imigração ilegal de estrangeiros pela fronteira seca, tráfico de pessoas, refúgio de criminosos e crime organizado.