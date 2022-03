O deputado federal Lúcio Mosquini, presidente regional do MDB em Rondônia, conversou com a reportagem do Extra de Rondônia acerca de temas que estão na agenda política do momento com relação às eleições deste ano.

Sobre a proposta do partido participar de federação partidária como está sendo proposto no Congresso Nacional, ele acredita ser difícil encontrar um denominador comum que pacifique as divergências partidárias a ponto de fazer com que o pacto venha a se concretizar.

A notícia do pacto em torno da federação, que seria firmado em âmbito nacional, dá conta que pode colocar no mesmo bloco União Brasil, PSDB e MDB, o que colocaria o partido liderado por Mosquini, em Rondônia, alinhado com o governador Marcos Rocha e ao prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, que no final de semana passada selaram acordo para a sucessão estadual. “É muito difícil. Tem muito cacique para poucos índios, mas o debate prossegue no âmbito nacional”, disse o deputado.

Segundo ele, situações de âmbito regional provavelmente inviabilizarão este tipo de acordo, a começar pelo cenário em Rondônia.

Mosquini foi perguntado a respeito do caso do senador Marcos Rogério com relação à sucessão estadual, e se receberia apoio do MDB caso lançasse candidatura ao governo. O deputado declarou que Rogério tem apoio irrestrito do presidente Jair Bolsonaro, e que nesta semana deve decidir se é ou não candidato. “Pode sim haver uma coligação entre o PL, PSD e MDB”, afirmou.

Fechando a conversa, ele admitiu que a sucessão estadual passa por aquele que classifica como “divisor de águas”: o ex-governador Ivo Cassol. “Esta semana, o STF decide acerca da situação eleitoral de Ivo, e só a partir de então a movimentação em torno das eleições deste ano começam para valer. Cassol é o eixo em torno do qual está girando todo o processo”, definiu.