No último domingo 27, a AABB de Vilhena inaugurou sua mais nova extensão do parque aquático do complexo de lazer, evento que contou com a participação de mais de mil pessoas, que se encantaram com as novas atrações do complexo de lazer e esporte da cidade.

Além destes investimentos, a diretoria do clube também reformou os quiosques, construindo mais três unidades do gênero, assim como fez calçadas entres eles, e também reestruturou a piscina aquecida do clube.

Tantas inovações acabam por consolidar a AABB como o maior clube do gênero em todo o Cone Sul, e a festa de apresentação das novidades, como música ao vivo e churrasco para os associados, foi um tremendo sucesso.

Sob a presidência de Robertinho Alves da Silva, que conta com uma diretoria atuante e participativa e a gerência de Agnaldo Leal, a AABB está com inscrições de novos associados sempre abertas aos interessados.

Mais informações pelo telefone 98483 6355.