A Secretaria Municipal de Esportes (Semes), em parceria com Clube Vilhenense de Xadrez (CVX), realiza neste sábado, 5, o 1º Torneio Dinâmico de Xadrez Blitz (5 min).

O evento inicia a partir das 9h, na Fundação Cultural de Vilhena. As inscrições seguem abertas até esta quarta-feira, 2, e podem ser feitas pelo link: www.bit.ly/XadrezVilhena.

De acordo com o titular da Semes, Welliton Ferreira, o torneio consiste em disputas rápidas e espera receber atletas de outros municípios.

Serão três categorias em disputa, uma voltada para os menores de 18 anos e a categoria absoluto para o masculino e o feminino. É necessário a entrega de 1 kg de alimento não perecível no dia da competição. Tudo o que for arrecadado, será revertido para entidades não governamentais do município. Para mais detalhes entrar em contato através dos telefones ou WhatsApp, (69) 99919-8917 ou 98449-0359.

SISTEMA DE DISPUTA SUÍÇO

A Semes ressalta que a competição será regida pelo sistema de disputa suíço, realizada pelo software Swiss Manager, em sete rodadas, seguindo as leis do xadrez da Federação Internacional de Xadrez (FIDE). Os vencedores serão premiados com medalhas. Veja o regulamento técnico da competição, através do link: www.bit.ly/XadrezRegulamento.