O evento esportivo acontece em maio e é mais uma realização da LFV (Liga de Futebol de Vilhena).

O congresso técnico será dia 8 de abril as 19h no Clube Embratel. As inscrições poderão ser feitas a partir de 15 de abril.

Segunda Copa Embratel de Futebol Society com as seguintes categorias: Aberto, 3.5, Feminino livre e sub 15 Masculino.