As inscrições para o Processo Seletivo a 13 cursos da UNIR por meio de notas do Ensino Médio segue até esta quinta-feira, dia 03 de março.

O Edital Complementar do PS UNIR 2021 está disponível para consulta na íntegra. Todos os cursos disponíveis terão entrada no segundo semestre letivo de 2021 –com previsão de início no mês de abril de 2022 – e são ofertados nos campi de Porto Velho, Cacoal e Rolim de Moura.

As inscrições acontecem entre o dia 26 de fevereiro e 03 de março e serão realizadas de modo totalmente online, através deste link, como modo de prevenção à disseminação da Covid-19.

No total estão sendo ofertadas 220 vagas, nos cursos de Administração e Ciências Contábeis, no campus de Cacoal; Pedagogia, no campus de Rolim de Moura, além dos cursos de Artes Visuais, Biologia, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Filosofia, Letras-Espanhol, Letras-Inglês, Letras-Libras e Música, todos estes oferecidos no campus de Porto Velho.

Esta etapa da seleção de candidatos para os cursos da UNIR acontece depois da seleção através de notas do Enem para os cursos com entrada no segundo semestre letivo de 2021. Ao utilizar a notas do Ensino Médio, o principal objetivo da UNIR, como explica a reitora, professora Marcele Pereira, é oferecer maiores e melhores condições para que a população de Rondônia posso cursar o Ensino Superior em uma universidade pública e gratuita.

De acordo com o Edital Complementar, que pode ser acessado na íntegra aqui, a nota final no processo seletivo será resultante da média aritmética das notas obtidas pelo candidato nas disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática constantes no Histórico Escolar do Ensino Médio ou em documento oficial equivalente.