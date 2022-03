O Porto Velho foi derrotado na tarde desta quarta-feira, 2, pelo Juventude por 2 a 1 no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, e se despediu da Copa do Brasil 2022.

A partida foi válida pelo jogo único da primeira fase da competição nacional.

Diante de um forte calor, a primeira etapa foi de muito estudo entre as duas equipes. As melhores oportunidades surgiram somente nos minutos finais. Aos 36′, Chico Kim cobrou falta, mas o goleiro Martins fez grande defesa. Aos 43′, Jhonnatan finalizou da entrada da área, mas o goleiro Felipe Alves defendeu. Aos 45′, Capixaba recebeu livre na área e chutou cruzado, mas Martins salvou o Porto Velho. No minuto seguinte, Pitta recebeu livre e bateu cruzado para abrir o placar para o clube gaúcho. Aos 48′, após cruzamento na área, Yan completou para o fundo das redes, deixando tudo igual.

Na volta do intervalo, o Juventude voltou melhor. Aos seis minutos, Chico Kim finalizou duas vezes, mas o goleiro Martins salvou a Locomotiva. Aos 12′, após cruzamento, Júnior Porto tentou o corte, mas a bola acertou o travessão e na sobra Martins defendeu. Aos 26′, Darlan chutou da entrada da área e Martins operou um milagre. Aos 31′, o Porto Velho respondeu com Damião, que chutou na rede pelo lado de fora. Aos 33′, Ricardo Bueno cabeceou, mas o goleiro Martins voltou a salvar. Aos 36′, Ricardo Bueno cobrou penalidade e recolocou o Juventude em vantagem. Aos 46′, Marcelo ainda tentou uma bicicleta, mas o goleiro Felipe Alves fez grande defesa.

Com o resultado, o Porto Velho está fora da disputa da Copa do Brasil e concentra suas atenções para o compromisso de domingo contra o Rondoniense pela segunda rodada do Campeonato Rondoniense 2022. Já o Juventude aguarda a definição do seu adversário que sairá nesta quarta-feira do duelo entre Real Noroeste-ES x Operário-PR.