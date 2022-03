Onde posso achar um tradutor consecutivo? Em que local é possível encontrar esse profissional tão requisitado nos dias atuais? É difícil contratá-lo para uma hora de serviço? Como seu trabalho é cobrado e como funciona todo o processo de tradução consecutiva em sim? Perguntas simples, mas ainda sem respostas, essas que vamos trazer hoje.

O tradutor consecutivo é um profissional cada vez mais requisitado, principalmente no mundo dos negócios. Portanto, contratar um tradutor consecutivo já não é algo tão incomum assim. No Brasil, apesar da pequena recessão devido ao problema mundial que estamos passando, cada vez mais empresas de porte multinacional abrem suas portas para o resto do mundo.

Isso significa que o número de reuniões e conferências entre empresas de diferentes locais do planeta está aumentando. Consequentemente, é possível haver divergência na língua falada entre essas empresas em determinadas reuniões, por mais que o inglês seja uma língua considerada como mundial. É aí então que entra o tradutor consecutivo.

Neste conteúdo, além de lhe mostrar onde posso achar um tradutor consecutivo, também vamos argumentar um pouco mais sobre um assunto essencial, trazendo informações sobre como funciona esse serviço, como é cobrado, as diferenças em relação a tradução simultânea, entre outros detalhes. Leia conosco e saiba mais, vamos lá!

Quem é o tradutor consecutivo?

Afinal, quem é o tradutor consecutivo? O que ele faz e por que é tão importante em dias atuais? Como mencionado anteriormente, o número de encontros entre pessoas que não falam a mesma língua, principalmente no âmbito empresarial, é cada vez maior, o que aumenta a demanda por profissionais desse tipo.

Aumenta também a busca por um curso de inglês intensivo e eficaz, que auxilie a transformar essa na língua universal, para que se possa conversar com qualquer pessoa a qualquer momento. Porém, enquanto isso não acontece, contratar esse profissional é a melhor forma para a resolução de problemas com linguagem.

Em suma, o tradutor consecutivo é o profissional que traduz, consecutivamente em pausas, o que o orador está falando. Por exemplo, imagine duas pessoas conversando: uma pessoa fala a língua portuguesa, enquanto outra fala a inglesa, de um assunto diverso, como os critérios de um empréstimo. Um tradutor consecutivo brasileiro com especialização em inglês é contratado, então, para fazer o meio de campo entre as duas pessoas.

Assim, cada vez que um dos oradores fala algo, o tradutor consecutivo solicita uma pausa, e traduz para o outro aquilo que foi dito. Em termos de dinamismo, essa não é a melhor das opções, porém é mais “prática” em termos de aparatos do que a tradução simultânea, por exemplo, que necessita de cabines, fones de ouvido e outros acessórios para que possa acontecer. Continue lendo conosco para saber onde posso achar um tradutor consecutivo.

O tradutor consecutivo e o tradutor simultâneo são os mesmos profissionais?

Afinal, o tradutor consecutivo e o tradutor simultâneo são os mesmos profissionais? Onde posso achar um tradutor consecutivo? De forma geral, um tradutor consecutivo pode trabalhar também na área simultânea e vice-versa, porém, os dois serviços são totalmente diferentes um do outro.

O cerne é o mesmo: traduzir para que alguém ou um grupo de pessoas entenda aquilo que está sendo dito. Porém, o funcionamento ocorre de formas diferentes, pois enquanto a tradução simultânea, como o próprio nome indica, acontece no mesmo momento em que o orador fala, a tradução consecutiva ocorre com pausas, sem todo um aparato conforme já foi mencionado.

Então sim, eles podem ser os mesmos profissionais, porém agem de forma diferente de acordo com o âmbito e desejo em que são contratados.

Quando devemos contratar um tradutor consecutivo?

Quando devemos contratar um tradutor consecutivo? Já trouxemos alguns exemplos um pouco mais acima, mas vamos adentrar um pouco mais para que entenda melhor sobre o assunto. De forma geral, o tradutor consecutivo pode ser contratado para pequenos ou médios eventos.

Por exemplo, uma conversa entre duas pessoas que não falam a mesma língua, como já foi dito anteriormente, pode ser intermediada por um tradutor consecutivo. Uma reunião de negócios com um grupo de pessoas ouvindo alguém de fora, também pode ser realizada com o auxílio do tradutor.

Por fim, uma grande palestra, por mais que não se torne tão dinâmica assim, também pode ser realizada com a ajuda de um tradutor especializado na técnica consecutiva. Você é coordenador do curso de Direito de sua faculdade e quer trazer um especialista em Vara da Família, mas este fala inglês? Pode então contratar um tradutor consecutivo para realizar toda a tradução da palestra, que irá acontecer mais devagar devido às pausas realizadas.

E um tradutor simultâneo?

Já o tradutor simultâneo é contratado para situações mais complexas, como envolver várias pessoas que falam diferentes idiomas em um só lugar. É o que acontece, por exemplo, em conferências da ONU que reúnem diversos representantes de países que falam inglês, espanhol, português, chinês, árabe e daí em diante.

A tradução simultânea também se torna ideal caso busque por mais dinamismo: a conferência ou palestra acontece de forma mais rápida, sem pausas, pois o espectador escuta tudo o que o palestrante fala em tempo real, sem que esse tenha que realizar pausas.

Onde posso achar um tradutor consecutivo?

E onde posso achar um tradutor consecutivo? Chegamos então ao tópico final de nosso conteúdo, onde lhe contamos onde é possível encontrar um tradutor consecutivo. De forma geral, este pode ser encontrado de duas formas diferentes, porém ainda estamos falando do mesmo profissional:

Tradutor consecutivo autônomo: geralmente indicado por alguém que já precisou de seus serviços. Trabalha por conta própria, sem vínculo com agências;

Agências de traduções: a melhor das duas opções. Estamos falando de profissionais mais capacitados, que passam por treinamentos constantes e podem oferecer mais segurança na tradução, principalmente porque em reuniões importantes de negócios. Os mesmos também possuem códigos de conduta, onde seguem o sigilo solicitado por parte do contratante do serviço.

Agora que já sabe onde pode achar o tradutor, entre em contato com a Agência Brasileira de Traduções, a AGBT. Solicite um orçamento com base nas horas de tradução necessárias e garanta um profissional de alta qualidade. Até a próxima!