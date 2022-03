Vilhena registrou nesta quarta-feira, 2, 43 novos casos, 245 recuperados e um óbito.

Dessa forma, Vilhena registra até as 16h de hoje: 19.766 casos confirmados de vilhenenses, 74.327 vacinados com a 1ª dose e 62.493 vacinados com a 2ª dose, 2.077 vacinados com dose única, 16.280 vacinados com dose de reforço, 296 óbitos de vilhenenses, 134 óbitos de moradores de fora.

Há atualmente no município 412 casos ativos, 97 casos suspeitos, bem como 18.651 já recuperados, 34 transferidos e 102 atendimentos no ambulatório.

O óbito registrado hoje é de morador de Vilhena, do sexo masculino, com 53 anos, não vacinado.

Há 7 pacientes internados com covid-19 em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19 e Hospital Regional de Vilhena, 1 de Vilhena e 6 de outros municípios, sendo dois de Colorado D’oeste, um de Conquista do Oeste, dois de Cerejeiras e um de Cacoal.

Destes, 3 estão na UTI intubados, sendo dois do sexo masculino com 70 anos (3 doses) e 75 anos (2 doses) e um do sexo feminino com 27 anos (não vacinado). Há ainda 2 na UTI com suporte respiratório não-invasivo, ambos do sexo feminino com 69 anos (2 doses) e 70 anos (2 doses).

Nas Enfermarias há 2 pacientes, um do sexo masculino com 74 anos (2 doses) e um do sexo feminino com 76 anos (3 doses). A taxa de ocupação de leitos para covid-19 é de 15,9% (sendo 15% na UTI e 8,3% nas Enfermarias).

Em seu último boletim, o estado registrou 375,2 mil casos confirmados e 7.071 óbitos. No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 28,842 milhões, com 650 mil mortes. No mundo são 440 milhões de casos confirmados e 5,9 milhões de mortes.