O conhecido banheiro “coreano”, localizado na praça em frente ao estádio municipal “Portal da Amazônia”, será transformado no Museu do Esporte, em Vilhena.

A informação foi repassada na sessão ordinária desta quinta-feira, 3, pelo vereador José Domingues da Costa, o popular Zezinho (PSD), ao ocupar a tribuna da Casa de Leis.

De acordo com o parlamentar, a obra será executada com emenda no valor de R$ 600 mil, destinada pelo deputado federal Expedito Neto (PSD). Zezinho disse que, inicialmente, havia a ideia da construção de um borboletário, mas era caro e era necessário um estudado mais aprofundado na questão.

Ao destacar a ideia do Museu do Esporte, o vereador explicou que a ideia foi ganhando força tendo a finalidade de homenagear aqueles que vestiram a camisa de Vilhena nos torneios estaduais.

“O Vilhena Esporte Clube (VEC) foi campeão estadual em 2005. Mas, se você perguntar se Vilhena foi campeão, poucas pessoas sabem disso; se pedir a relação dos atletas campeões, sou capaz de apostar que ninguém sabe. Então, todos os atletas e pessoas envolvidas vão ter orgulho de ter uma foto lá e as pessoas conhecerem quem defendeu as cores do município”, explicou.

Ao falar da obra, ele também informou o abandono em se encontra o local. “Se você for agora nesse banheiro, você tem que levar mais de uma máscara, porque não vai aguentar o forte cheiro. La dentro está a maior nojeira que vocês possam imaginar. Esse projeto vai deixar Vilhena muito mais bonita e muitos atletas aprovaram a ideia”, destacou.

BANHEIRO “COREANO”

A obra foi construída na gestão do ex-prefeito Marlon Donadon, que se inspirou numa das viagens feitas à Coreia do Sul durante seu mandato, no período de 2005 a 2008.