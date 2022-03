Acidente aconteceu na noite desta quinta-feira, 3, e envolveu três veículos no cruzamento das Avenidas Rondônia com Presidente Nasser, em Vilhena.

De acordo com apurado pelo Extra de Rondônia, a condutora do carro Voyage de cor prata, seguia pela Avenida Rio Grande do Norte, quando cruzava a via para acessar a Nasser, sentido BR-364, quando colidiu contra o veículo Hyundai HB20 de cor branca, no qual o condutor perdeu o controle e bateu num Chevrolet Cruze de cor prata.

Não houve feridos, apenas danos materiais.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) foi chamada para registrar a ocorrência.