Quatro vereadores de Chupinguaia podem ter cometido ato de improbidade administrativa. Isto porque os parlamentares receberam valores de diária sem se deslocarem ao destino proposto, conforme registrado no Portal da Transparência da Casa de Leis.

A denúncia é do vereador Idenei Dummer Beyer que, na manhã desta quinta-feira, 3, protocolou, na Casa Legislativa, requerimento solicitando a restituição dos valores aos cofres públicos

Conforme o requerimento do parlamentar, seus colegas Toninho Bertozzi (PSDB/presidente da Casa), Éderson “da Van” Fassicolo, Fernando “Gaguinho do Táxi” (PDT) e Rubens Pereira (DEM) solicitaram diárias no valor individual de R$ 2 mil para ir até Porto Velho, saindo em 14 fevereiro e retornando em 17 de fevereiro. Só que 14 de fevereiro, uma segunda-feira, foi realizada a 2ª sessão ordinária de 2022 e os quatro vereadores participaram das atividades até as 11h, horário em que encerraram os trabalhos legislativos.

Como cada diária tem o valor de R$ 500,00, Idemei requereu que seus colegas devolvam R$ 250,00 aos cofres públicos, valor relativo ao período da manhã, enquanto eles estavam em sessão.

“Questionei e o presidente da Casa chamou a diretora legislativa para analisar e providenciar a devolução dos valores aos cofres públicos. Vamos aguardar a concretização das providências, já que eles não tinham o direito de receber a metade da diária por estar cumprindo o Regimento Interno que é participar das sessões ordinárias, questiona em entrevista ao Extra de Rondônia.

JJUSTIFICATIVAS

Conforme informa o Portal da Transparências, para requerer as quatro diárias no valor total de R$ 2 mil para cada um, os vereadores fizeram a mesma justificativa: “irei à Assembleia Legislativa, secretaria de agricultura, na Seosp, ao DER, onde estaremos fazendo cobranças e buscando melhorias para o município”.