A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, na manhã dessa quinta-feira, 3, realizando atividade em conjunto a Secretaria Municipal de Saúde e com o SEST SENAT, promoveu uma campanha de saúde direcionada a motoristas profissionais de veículos de carga que trafegam pela BR-364, no Município de Vilhena.

A ação ocorreu no Posto Fiscal Wilson Souto – SEFIN. O objetivo do evento era oferecer aos condutores serviços básicos de saúde, tais quais exames de Glicemia, Hepatite B e C, HIV e Sífilis, bem como a verificação da Pressão Arterial e do IMC (Índice de Massa Corporal). Além disso, também houve oferta de vacinação contra o COVD-19, Febre Amarela, Tétano, Hepatite B, além da tríplice Viral.

Os serviços foram realizados por profissionais da área da saúde, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde e ao Sest Senat.

Ações desta natureza são importantes para a detecção de doenças comuns e tratáveis, além de evitarem a ocorrência de acidentes de trânsito ocasionados por males físicos durante a condução de veículos automotores.