Nesta sexta-feira (4), o Governo de Rondônia, realiza 13ª edição do projeto “Enxergar”, desta vez a ação acontece no município de Vilhena.

Nesta etapa estão previstas a realização de mil cirurgias entre cataratas e pterígios (carne crescida nos olhos) na região.



Data: 04.03 (sexta-feira)

Horário: 8h

Local: Assembleia de Deus, ao lado do Hospital Regional Adamastor Teixeira (Avrnida Sabino Bezerra de Queiroz, 4531)

Contato: Assessoria da Sesau (69) 99387-2751 – Ítalo Ricardo



O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), realiza 13ª edição do projeto “Enxergar”, desta vez a ação acontece no município de Vilhena. Nesta etapa estão previstas a realização de mil cirurgias entre cataratas e pterígios (carne crescida nos olhos) na região.



O governo do Estado já realizou mais de 16 mil cirurgias oftalmológicas nos municípios de: Porto Velho com 10.500 mil cirurgias; Jaru com dois mil; Ji-Paraná com mil; Cacoal com dois mil e Rolim de Moura com mil cirurgias. Com mais uma edição, serão mais de 17 mil cirurgias realizadas.



Para realizar o procedimento, é necessário que o paciente procure a unidade de saúde mais próxima, onde vai receber o encaminhamento e então entrará na fila de regulação para ser submetido à consulta e exame oftalmológico.



Já para o paciente que está na fila e ainda não foi chamado, é necessário que atualize a folha cadastral, para que a equipe entre em contato e marque a cirurgia, caso seja preciso.