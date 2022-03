Movidos pela vontade de mudar de vida e em busca de melhores expectativas financeiras para o futuro, centenas de brasileiros apostam todas as fichas diariamente em loterias. Jogos como Mega sena e quina estão entre os mais procurados no Brasil. Entretanto, será que esse é o melhor caminho para dar aquela guinada na vida financeira? Até que ponto devemos confiar na própria sorte?

Segundo especialistas, a probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 4,50 é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal. Em outras palavras, o número de possíveis combinações de seis números, considerando os 60 disponíveis, é de mais de 50 milhões.

Podemos comparar isso às chances de tirar o próprio nome em um saco com 50 milhões de papéis em branco. Já na quina pelo menos o investimento é menor, uma aposta mínima, com 5 dígitos assinalados em um total de 80 disponíveis, tem o valor de R$1,50. É possível que o apostador receba prêmios acertando 2 (duque); 3 (terno); 4 (quadra) ou 5 (quina), mas os prêmios são bem menores (apesar de serem ainda milionários).

Jogar com responsabilidade faz parte do processo

Alguns investidores acreditam que apostar com frequência em loterias pode ser sinal de vício, isso porque, a cada jogo que você realiza, então é necessário jogar com parcimônia. Fazer uso de plataformas confiáveis e com suporte podem ser uma boa opção, the lotter é confiavel site de loteria por exemplo.

E acredite, esse vício tem até mesmo sintomas que podem variar entre: sentir uma grande necessidade de esconder os jogos de azar, obter problemas de controle de hábitos do jogo, jogar mesmo quando você não pode de gastar, a família demonstra preocupação com os seus hábitos de jogo são alguns sintomas fáceis de identificar. Jogos de loteria muitas vezes causam uma multiplicidade de sintomas emocionais, incluindo sintomas de ansiedade, de depressão e até mesmo pensamentos com tendências suicidas.

De acordo com a psicóloga Elen Contro em entrevista publicada pelo jornal DCI, um estudo revelou que o cérebro de apostadores reage de modo mais intenso às ocasiões em que a vitória esteve muito próxima. Isso significa que quando os mesmos “quase ganham”, a quantidade de dopamina liberada é quase a mesma de quando vencem. “Isso explicaria o motivo dos jogadores continuarem apostando mesmo quando estão perdendo”, avalia a especialista.

Porque a Mega Sena e a Quina são uma opção viável

Uma alternativa para esses jogadores, segundo especialistas, é investir o dinheiro em jogos de loteria que possam proporcionar rendimentos reais a longo prazo conforme se utiliza uma boa estratégia de jogo. É claro que contar com a sorte é essencial, mas quando se utiliza de estratégias estatísticas, as chances aumentam muito mais.

O famoso bolão da Caixa Econômica também é uma modalidade interessante para quem busca chances reais. Agora legalizado pela CEF, os jogadores contam com muito mais chances de acertar os números premiados, mesmo que por fim não receba o valor inteiro do prêmio sozinho.

Por serem as modalidade mais populares, junto à Federal, a Mega e a Quina em suma possuem altas premiações, até mesmo caso venha a acertar números menores como uma quadra ou terno. O que, basicamente, pode valer a pena o pequeno investimento.