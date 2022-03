Policiais militares de Colorado, Cerejeiras e Cabixi, não mediram esforços para prender o suspeito de esfaquear Vilson Moreira da Silva, na noite de quinta-feira, 3, durante uma briga em um bar no distrito de Novo Colorado, em Colorado do Oeste. Leia (AQUI).

Na ocasião, Vilson foi socorrido para o hospital municipal de Cerejeiras, mas não resistiu e chegou morto na unidade de saúde.

A guarnição da Polícia Militar (PM) de Colorado que atendeu a ocorrência, após colher informações no local do crime, com apoio das guarnições de Cerejeiras e Cabixi, passaram a vasculhar a região em busca do criminoso.

Contudo, no final da manhã desta sexta-feira, 4, os militares localizaram o suspeito identificado como João dos Reis Martins, em um bar na cidade de Cabixi.

O suspeito confessou o crime e ainda contou aos policiais que esse é seu terceiro homicídio e que já pagou pena pelos dois anteriores.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia de Polícia Civil de Colorado do Oeste, onde está à disposição da justiça.