Atendendo ao 7º princípio do cooperativismo, que é o Interesse pela Comunidade, a Sicoob Credisul destinou R$ 60 mil para o Hospital de Amor Amazônia.

A entrega aconteceu na sede da unidade, na capital rondoniense Porto Velho, na última sexta-feira, 25 de fevereiro.

O valor repassado é referente à lei de incentivo que permite que as empresas direcionem até 1% do Imposto de Renda para entidades filantrópicas. A doação corresponde ao recolhimento no ano de 2021.

Estiveram presentes Odair Flauzino de Moraes e Mauro de Oliveira Cardoso Junior, diretor financeiro e coordenador administrativo do hospital; Renato Doretto e Erika de Nazaré Pontes de Melo, diretor regional da Sicoob Credisul em Rondônia e gerente da agência Nações Unidas na capital.

Durante a entrega, o diretor ressaltou a importância do hospital para Rondônia e região, além de reforçar o compromisso da cooperativa com a comunidade. “A unidade atende pacientes de várias regiões do país, isso de forma gratuita e com qualidade. Essa parceria é de longa data. Na região Norte, a Sicoob Credisul foi a primeira instituição a apoiá-los. Doamos a primeira ala da unidade. Temos ajudado sempre que podemos nos leilões, trabalhos voluntários e verbas eventuais. Esse valor será muito importante para reforçar a compra de medicamentos. O sucesso dessa parceria beneficia milhares de pessoas”.

Mauro de Oliveira destacou o apoio da cooperativa com o Hospital de Amor que este ano completa 10 anos no Estado. “Temos que agradecer essa parceria. São ações como essa que garantem um melhor atendimento aos populares. Hoje atendemos cerca de 2 mil pessoas diariamente, comparado ao ano anterior tivemos um aumento de 20%. Essa doação é fundamental, pois o custo de funcionamento é bem alto. Obrigado a cooperativa Sicoob Credisul”.