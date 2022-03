A reportagem do Extra de Rondônia conversou com o deputado federal Léo Moraes (Podemos) a respeito de seu projeto político para este ano e de sua participação em encontro recente promovido pelo MDB rondoniense.

Ele confirmou que mantém o propósito de participar da sucessão estadual, pois acredita que há espaço e oportunidade para tanto. O deputado declarou perceber no semblante das pessoas com quem conversa a “expectativa de mudança”, e que em sua concepção “Rondônia precisa de uma sacudida”.

Léo afirmou que o encontro com o MDB foi positivo, apesar de não ter representado um avanço em termos de aliança. “Mas, continuamos mantendo o respeito mútuo”, dando a entender que esta porta não está totalmente fechada.

O parlamentar tem conciliado sua movimentada agenda parlamentar, através da qual tem sido considerado um dos mais produtivos do parlamento federal e destaque na bancada rondoniense, com gestões políticas em torno do projeto de concorrer à sucessão, e afirmou que prossegue buscando entendimento com possíveis aliados neste período de pré-campanha.

“O propósito de pleitear a oportunidade de concorrer ao governo continua firme”, garante Moraes.