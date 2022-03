Na manhã de sexta-feira, 4, o diretor do Campus Vilhena, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Aremilson Elias de Oliveira, e o aluno André Silva, representante do curso de Edificações, visitaram o gabinete do presidente da Câmara de Vereadores, Ronildo Macedo (PV).

As aulas presenciais dos alunos do IFRO, que haviam sido interrompidas desde 2020, devido à pandemia, serão retomadas nesta quarta-feira, 9.

Em todo esse período houve uma alta nos preço dos combustíveis e a empresa que realiza o transporte demorou em acionar a Prefeitura para pleitear um reajuste proporcional nos valores do transporte.

“Peço ajuda ao Legislativo para solucionar esse impasse, nossos alunos não podem ficar sem o transporte. O IFRO vem contribuindo ativamente e tem um papel relevante na sociedade, temos muitos alunos trabalhando de forma competente em diversas áreas no município, inclusive na Câmara de Vereadores”, apontou Aremilson.

De forma imediata, Ronildo Macedo pôs a disposição a assessoria da Casa de Leis para resolver o impasse. “Se possível, marcaremos uma sessão extraordinária para votar a propositura que permita a esses alunos se deslocarem para poder estudar”. Ronildo designou uma comitiva de assessores para acompanhar o diretor do IFRO até a Prefeitura para chegar a uma solução.

A chefe de gabinete, Margarida Duarte, explicou à comitiva que a empresa de transportes demorou em acionar a Prefeitura, mas que está fazendo todo o possível para que seja publicado, ainda hoje, um decreto que possibilite a retomada do transporte e que os alunos não fiquem desassistidos no início das aulas. Assim que publicado o decreto, a empresa poderá retomar o serviço imediatamente.

Paralelamente, a minuta de um Projeto de Lei já está sendo elaborada para a subsidiar a metade valor do transporte coletivo ao aluno e a gratuidade do transporte dos idosos e pessoas com deficiência, garantidos por lei federal. A previsão é de que seja enviada à Câmara até o dia 14 de março, para ser deliberada na sessão ordinária do dia 15.

A empresa de transporte coletivo já foi notificada e fará as adequações necessárias para retomar o transporte coletivo, após a aprovação da lei e a publicação do decreto.

Câmara de Vereadores de Vilhena.