Sabe como atrair novos clientes para o projeto e o que precisa de fazer para expandir o público? Então um agente de apostas de confiança oferece uma oportunidade de ganhar um rendimento estável.

Já está em funcionamento há muito tempo confiável afiliado em site de apostas 1xBet. Para fazer parte dela, basta preencher um questionário especial e aguardar a resposta dos representantes da empresa. Quase sempre é positivo, o que significa que se torna um parceiro desta marca.

Para ser recompensado por tal cooperação, é necessário publicar materiais promocionais sobre as atividades do agente de apostas e ofertas interessantes. Todo o conteúdo é criado pelos especialistas da empresa, pelo que não tem de fazer nada por si próprio. É apenas necessário publicar informação sobre diferentes recursos, utilizando as seguintes opções:

conta pessoal ou grupos em redes sociais;

em fóruns;

no TikTok ou no YouTube;

em blogs.

É importante não esquecer de inserir um link de referência. Trata-se de uma espécie de identificador, no qual os novos usuários irão se registrar na empresa. A sua atividade subsequente é registada na conta do parceiro graças a esta ligação.

Para ter mais lucros, deve atrair clientes ativos. Será cobrada uma comissão de até 40% para apostas e depósitos regulares. O pagamento de prémios é possível uma vez por semana. Para obter uma comissão maior, é necessária a máxima atividade e produtividade dos apostadores. Os levantamentos podem ser feitos por 160 métodos diferentes.

Porquê escolher confiável afiliado em topo site de apostas 1xBet

Mais de 30.000 utilizadores de todo o mundo já conseguiram começar a jogar no novo formato. Escolha confiável afiliado em topo site de apostas 1xBet Precisa dele porque irá contar aos seus subscritores os benefícios de trabalhar para uma empresa realmente grande. Aqui eles poderão fazer apostas e aumentar significativamente o tamanho do banco inicial. O escritório tem uma grande lista de eventos e uma margem mínima. Como resultado, as probabilidades aqui são normalmente mais elevadas do que a concorrência.

Não oferece aos seus subscritores nada de questionável. Entre as vantagens do programa de afiliados está a capacidade de observar e analisar as estatísticas necessárias em tempo real. Toda a informação é gratuita, bem como o material promocional. Portanto, ninguém está em risco, mas há uma oportunidade de ganhar bom dinheiro, não fazendo praticamente nada. É apenas necessário lembrar periodicamente sobre os benefícios de jogar neste escritório.

Se tiver alguma dúvida sobre alguma das operações, não se esqueça de perguntar ao seu assistente pessoal.