Com objetivo de melhorar a saúde pública oferecida para a população de Vilhena a deputada estadual, Rosangela Donadon (PDT) anunciou na manhã de sexta-feira,04, que vai destinar recursos para aquisição de um aparelho de mamografia (mamógrafo), um aparelho ultrassom doppler e um aparelho ultrassom ecocardiograma para o município.

A parlamentar falou sobre a destinação do recurso durante o lançamento do Projeto Enxergar em Vilhena feito pelo Governo do Estado, que prevê a realização de mil cirurgias de catarata epterígio em pacientes de Vilhena e região.

O evento contou com a participação do secretário estadual de Saúde, Fernando Máximo, o secretário estadual de Agricultura, Evandro Padovani, a secretária municipal de Saúde, Weslaine Amorim, a vice-prefeita, Patrícia da Glória, os vereadores Zé Duda, Wilson Tabalipa, Sargento Damasceno e o gerente da Regional Estadual de Saúde de Vilhena, Sérgio Matos.

Durante o evento a deputada destacou que tem trabalhado com empenho em prol da melhoria da saúde em Rondônia. A parlamentar entregou um ofício para a vice-prefeita, Patrícia da Glória, com assinatura do secretário estadual de Saúde, Fernando Máximo e da secretária municipal de Saúde, Weslaine Amorim solicitando que a Prefeitura de Vilhena apresente o plano de trabalho e o projeto básico detalhado para a aquisição do mamógrafo e dos aparelhos de ultrassom.“Meu objetivo é trabalhar em prol da população, por isso vou destinar o recurso para ser investido na aquisição do mamógrafo e os aparelhos de ultrassom doppler, e ultrassom ecocardiograma para Vilhena que com certeza vai ajudar a salvar vidas. Estou aguardando que a prefeitura envie o projeto para aquisição desses importantes aparelhos”, ressaltou a deputada.